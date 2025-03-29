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Царьград

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Студенты-спасатели помогают откачивать воду из 12 домов в Хомутове

Студенты-спасатели помогают откачивать воду из 12 домов в Хомутове

В Иркутской области продолжают откачку воды в подтопленных Хомутове. За три дня благодаря помощи студентов-спасателей удалось освободить 12 домовладений, но 48 участков остаются под водой.

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