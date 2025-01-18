В Северной Двине может подняться уровень воды, который приведет к подтоплениям

На реке с 18 по 20 января возможно нагонное повышение уровня воды. Об этом сообщает Северное УГМС.Произойти это может в связи с прогнозируемым усиление северо-западного ветра до штормового, на устьевом взморье и в дельте Северной Двины.
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