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Украина и Грузия попытались указать Дублинскому университету как правильно учить студентов. Что из этого вышло

Украина и Грузия попытались указать Дублинскому университету как правильно учить студентов. Что из этого вышло

Злой хомяк В марте нынешнего года в Дублинском университете, что в Ирландии для проведения лекций курса «Россия и постсоветское пространство» был приглашён ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности МГИМО Сергей Маркедонов.

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Сергей Сарматов
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