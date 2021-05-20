Украина и Грузия попытались указать Дублинскому университету как правильно учить студентов. Что из этого вышло

Злой хомяк В марте нынешнего года в Дублинском университете, что в Ирландии для проведения лекций курса «Россия и постсоветское пространство» был приглашён ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности МГИМО Сергей Маркедонов.