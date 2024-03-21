ТАСС: адвокаты передали в канцелярию суда свидетельство о смерти бизнесмена Кана

Адвокаты, которые представляют в Арбитражном суде Приморского края ответчиков по искам Генеральной прокуратуры РФ к рыбопромышленникам, передали в канцелярию суда свидетельство о смерти предпринимателя Олега Кана, известного как "крабовый король".