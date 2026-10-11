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Царьград

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Финляндия попросила ЕС запретить русских туристов

Финляндия попросила ЕС запретить русских туристов

Финляндия попросила ЕС запретить русских туристов. Премьер-министр Петтери Орпо намерен вынести на рассмотрение Европейского совета радикальное предложение — полностью прекратить выдачу туристических виз гражданам России для въезда на территорию Евросоюза.

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