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Аргументы недели

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В ЗСК обсудили расширение программы выставки «ЮгБилд» в Краснодаре

В ЗСК обсудили расширение программы выставки «ЮгБилд» в Краснодаре

В кубанском парламенте на совещании профильного комитета ЗСК рассмотрели, как расширить тематику Международной строительной выставки «ЮгБилд».

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