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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Индзаги о 4-м месте «Интера» в ЛЧ: «Я доволен, мы не пропустили в 7 играх, не попали в тройку лишь из-за разности голов. Просто взгляните, кто вне восьмерки, нам надо отпраздновать успех»

«Я очень доволен. Поздравил парней, потому что наше путешествие длиною в 8 матчей получилось потрясающим.

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