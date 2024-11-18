Пётр Толстой не сдержал эмоций, увидев надпись в книжных магазинах над Пушкиным и Достоевским: "Это что такое?"

Депутат Госдумы Пётр Толстой рассказал о том, как посетил одни из московских книжных магазинов. Не сдержав эмоций, рассказал, какие именно надписи на полках, где стоят Пушкин и Достоевский, вызвали неоднозначные эмоции: "Это что такое?"Во время эфира на Радио "Комсомольская правда" депутат Госдумы Пётр Толстой, не сдержав эмоций, рассказал о своём недавнем походе в книжный магазин и что вызвало его возмущение: "В Москве полки, где стоят Пушкин, Достоевский, Куприн, и сверху написано: "книги российских писателей".
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