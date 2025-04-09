Противоречия в словах президента Франции Эммануэля Макрона, который сначала выступал с предложениями о ведении переговоров с Москвой от лица Европы, а потом говорил о необходимости защитить Европу от России французским ядерным оружием, вероятнее всего, вызваны перепадами атмосферного давления или природными явлениями.