МО России показало уничтожение двух БЭК противника в акватории Чёрного моря

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух БЭК противника в акватории Чёрного моря. Как уточнили в ведомстве, 4 августа в акватории Чёрного моря в 80 км юго-восточнее города Очаков были обнаружены два специализированных безэкипажных катера противника.