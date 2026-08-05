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RT Russia

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МО России показало уничтожение двух БЭК противника в акватории Чёрного моря

МО России показало уничтожение двух БЭК противника в акватории Чёрного моря

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух БЭК противника в акватории Чёрного моря. Как уточнили в ведомстве, 4 августа в акватории Чёрного моря в 80 км юго-восточнее города Очаков были обнаружены два специализированных безэкипажных катера противника.

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