МО России показало уничтожение двух БЭК противника в акватории Чёрного моря

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух БЭК противника в акватории Чёрного моря. Как уточнили в ведомстве, 4 августа в акватории Чёрного моря в 80 км юго-восточнее города Очаков были обнаружены два специализированных безэкипажных катера противника.
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