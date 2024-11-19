Грузины обиделись на еврокомиссаров Европарламента

Гений про злодейства Слушайте, пришел в комментарии какой-то странный человек и говорит: что, пропагандистское твое лицо, тяжело тебе? Не нравится, что тебя ограничивают? Тяжела доля пропагандиста, все его обижают! Я говорю - ну так еще бы! Правду легко и приятно только говорить.