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Царьград

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В Приморье лютовали по схемам из 90-х: Задержана банда из 18 человек

В Приморье лютовали по схемам из 90-х: Задержана банда из 18 человек

Приморские правоохранители повязали членов банды, вымогавшей деньги у местных бизнесменов.В приморской Находке решили вернуть 90-е годы прошлого века.

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