Fox News: консерваторы раскритиковали Клинтон из-за слов о сторонниках Трампа

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон подверглась критике со стороны консервативного сообщества после ее заявлений о том, что сторонников Дональда Трампа необходимо "депрограммировать" из-за их политической позиции.
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