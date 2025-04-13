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Закон, порядок, государство

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Во Владивостоке стартовала всероссийская патриотическая акция «Верни Герою имя»

Во Владивостоке стартовала всероссийская патриотическая акция «Верни Герою имя»

В рамках акции юнармейцы и неравнодушные жители Приморского края займутся приведением в порядок после памятников, мемориалов и мест боевой славы.

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