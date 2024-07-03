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Под атакой вражеских дронов: танкисты уничтожили «опорники» ВСУ прямой наводкой

Под атакой вражеских дронов: танкисты уничтожили «опорники» ВСУ прямой наводкой

Чудеса выдержки, хладнокровия и целеустремленности продемонстрировали танкисты в зоне спецоперации. Боевая машина подверглась мощнейшему обстрелу со стороны ВСУ, но танк все равно доехал до цели и выполнил поставленную задачу.

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