Под атакой вражеских дронов: танкисты уничтожили «опорники» ВСУ прямой наводкой

Чудеса выдержки, хладнокровия и целеустремленности продемонстрировали танкисты в зоне спецоперации. Боевая машина подверглась мощнейшему обстрелу со стороны ВСУ, но танк все равно доехал до цели и выполнил поставленную задачу.
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