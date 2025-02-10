Шольц заявил, что не считает правильным поставлять Украине дальнобойное оружие

Поставлять Украине оружие, которым можно бить вглубь территории России, неправильно. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе теледебатов со своим противником в эфире второго немецкого канала ZDF.
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