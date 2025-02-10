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Шольц заявил, что не считает правильным поставлять Украине дальнобойное оружие

Шольц заявил, что не считает правильным поставлять Украине дальнобойное оружие

Поставлять Украине оружие, которым можно бить вглубь территории России, неправильно. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе теледебатов со своим противником в эфире второго немецкого канала ZDF.

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