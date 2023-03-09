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Политолог Марков: оппозиция в Грузии может прийти к власти только силой — большинство населения ненавидит и боится Саакашвили

Политолог Марков: оппозиция в Грузии может прийти к власти только силой — большинство населения ненавидит и боится Саакашвили

Действующая на территории Грузии оппозиция может прийти к власти только силой — большинство населения закавказский республики ненавидит и боится бывшего президента Михаила Саакашвили.

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