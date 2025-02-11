В Москве пенсионерка наняла киллера для мужа, чтобы получить наследство

Женщина заплатила пять миллионов рублей за убийство супругаВ Москве 69-летняя женщина наняла за пять миллионов рублей киллера для своего мужа, чтобы в ходе развода не делить имущество, сообщили в столичной прокуратуре.
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