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Daily Storm

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В Москве пенсионерка наняла киллера для мужа, чтобы получить наследство

В Москве пенсионерка наняла киллера для мужа, чтобы получить наследство

Женщина заплатила пять миллионов рублей за убийство супругаВ Москве 69-летняя женщина наняла за пять миллионов рублей киллера для своего мужа, чтобы в ходе развода не делить имущество, сообщили в столичной прокуратуре.

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