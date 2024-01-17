В Забайкальском крае полицейские пресекли реализацию алкогольной продукции с без акцизных марок

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Чите пресечена противоправная деятельность гражданина, который занимался реализацией алкогольной продукции, немаркированной в соответствии с законодательством.
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