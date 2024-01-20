Русские войска нанесли удар советскими ракетами П-35Б по ПВО Украины в Одессе

Русские военные поразили советскими ракетами П-35Б позиции ПВО вооруженных сил Украины в Одессе.РИА Новости со ссылкой на источник сообщила, что был нанесен удар ракетами комлпекса «Утес» и «Редут» по позициям украинских зенитных ракетных комплексов в районе Одессы.