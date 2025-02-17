Ирак переключился на поставки электроэнергии турецким фирмам

Увеличение импорта электроэнергии до 600 мегаватт и реализацию стратегических проектов в области возобновляемых источников энергии обсудили министр энергетики Ирака Зиад Али Фадхил с турецкой делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Беррисом Акынджи, 17 февраля сообщает Shafaq News.
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