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Финансист Бадалов: потребительский кредит порой выгоднее автокредита

Финансист Бадалов: потребительский кредит порой выгоднее автокредита

Один из наиболее ограничительных аспектов автокредита — это факт того, что банк обязательно берет автомобиль в залог, что означает, что заемщик не может продать или подарить свой автомобиль, пока полностью не погасит долг.

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