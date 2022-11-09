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Пике о президентстве в «Барсе»: «Не думаю об этом. Но хотел бы помочь клубу моей жизни всем, чем смогу»

Жерар Пике высказался о перспективе стать президентом «Барселоны». «Стать президентом «Барсы»? Сейчас я об этом не думаю.

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