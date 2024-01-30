Бомбоубежище Белоярской АЭС признали одним из лучших в России

МЧС России подвело итоги конкурса защитных сооружений гражданской обороны. По его итогам бомбоубежище Белоярской АЭС стало бронзовым призером в категории «Убежища вместимостью до 150 человек», сообщили в пресс-службе станции.
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