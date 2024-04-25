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ФСБ изучит изъятую на освобожденных территориях украинскую литературу

ФСБ изучит изъятую на освобожденных территориях украинскую литературу

Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) проводится работа по изучению изъятой на освобожденных территориях украинской литературы на предмет выявления фактов искаженной интерпретации исторических событий.

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