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Меган Маркл и принц Гарри обвинили Meta в попытке избежать ответственности за вред детям

Меган Маркл и принц Гарри обвинили Meta в попытке избежать ответственности за вред детям

Принц Гарри и Меган Маркл, недавно вернувшиеся в Великобританию после шести лет жизни в США, выразили критику в адрес компании Meta.

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