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Царьград

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Точка поставлена: В Демократической партии США высказались о выдвижении Байдена кандидатом в президенты

Точка поставлена: В Демократической партии США высказались о выдвижении Байдена кандидатом в президенты

Национальный комитет Демократической партии (НКДП) США выдвинет действующего главу государства Джо Байдена в качестве кандидата на президентских выборах, заявил председатель комитета Джейми Харрисон 20 июля.

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