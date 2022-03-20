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Госдума намерена на 10 лет запретить работу покинувшему РФ иностранному бизнесу

Госдума намерена на 10 лет запретить работу покинувшему РФ иностранному бизнесу

Депутат Государственной думы Евгений Фeдоров предложил на 10 лет запретить работу ушедших с российского рынка из-за санкций и внутренних решений иностранных компаний.

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