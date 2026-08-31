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EU heightens digital safety rules for ChatGPT, Roblox, Reddit

EU heightens digital safety rules for ChatGPT, Roblox, Reddit

The European Commission has placed ChatGPT, Roblox and Reddit under its strictest designations for online platforms under the Digital Services Act.

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