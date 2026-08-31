EU heightens digital safety rules for ChatGPT, Roblox, Reddit

The European Commission has placed ChatGPT, Roblox and Reddit under its strictest designations for online platforms under the Digital Services Act.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым