Питер Тиль планирует провести «Олимпиаду» для спортсменов на допинге Елена ГалицкаяАмериканский миллиардер и сооснователь PayPal, Питер Тиль, анонсировал уникальное мероприятие — «Олимпиаду» для спортсменов, употребляющих допинг и стероиды.
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