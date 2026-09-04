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За семь месяцев с улиц Украины похищены 228 тысяч мужчин - СМИ

За семь месяцев с улиц Украины похищены 228 тысяч мужчин - СМИ

Российские хакеры получили доступ к закрытым данным украинской Национальной полиции через сотрудницу, которая попалась на фейковую скидку на маникюр.

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