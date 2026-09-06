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Владимирские новости

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Владимирское «Торпедо» выходит на матч с «Луки-Энергией»

Владимирское «Торпедо» выходит на матч с «Луки-Энергией»

В матче Второй лиги по футболу владимирское «Торпедо» сыграет против «Луки-Энергии» из Великих Лук. Игра начнется в 16:00.

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