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Расширение Вселенной замедляется? Космологический спор разгорелся с новой силой

Расширение Вселенной замедляется? Космологический спор разгорелся с новой силой

Новые аргументы согласуются с данными инструмента DESI и указывают на возможную эволюцию тёмной энергии Группа астрофизиков из Университета Йонсей (Южная Корея) опубликовала работу в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, заново разогрев один из самых острых споров современной космологии — действительно ли Вселенная расширяется с ускорением.

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