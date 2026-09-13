Расширение Вселенной замедляется? Космологический спор разгорелся с новой силой

Новые аргументы согласуются с данными инструмента DESI и указывают на возможную эволюцию тёмной энергии Группа астрофизиков из Университета Йонсей (Южная Корея) опубликовала работу в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, заново разогрев один из самых острых споров современной космологии — действительно ли Вселенная расширяется с ускорением.