Бологовские спортсмены приняли участие в областном турнире по самбо

10 февраля в городе Кувшиново прошел областной турнир по самбо, посвященный Дню защитника Отечества. Порядка 100 ребят участвовали в соревнованиях, среди которых были представители Твери, Андреаполя, Кувшиново, Бологое, Вышнего Волочка, Новгородской области и другие.