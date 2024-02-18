Бологовские спортсмены приняли участие в областном турнире по самбо

10 февраля в городе Кувшиново прошел областной турнир по самбо, посвященный Дню защитника Отечества. Порядка 100 ребят участвовали в соревнованиях, среди которых были представители Твери, Андреаполя, Кувшиново, Бологое, Вышнего Волочка, Новгородской области и другие.
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