Можно ли удалить ученика с урока за опоздание или хамство

Школа-это не оказание образовательных услуг, а воспитательное заведение, где дети готовятся к жизни. Воспитательные меры должны включать порку розгами. Здоровью это не повредит, но для хама очень пользительно. Порка в школе была всегда лучшим воспитательным средством. Все государственные мужи в великобритании прошли в Итоне и прочих- элитных школах через порку. Отрок. нахамивший учителю. должен быть немедленно выпорот , а затем перед всем классом извинится перед учителем. Если не извинится. то выпорот вторично. Лучше выпороть одного хамоватого отрока, чем показать всему классу, что хамство не наказуемо. Родители при приеме отрока в школу должны дать согласие на применение воспитательных мер, включая порку розгами.

ВА

Владимир Акулов

Споры на форуме - Современные дети в школах непослушные... Катя - Некоторые школьники просто издеваются над учителями... А учиться не хотят... Инна Петровна ОТВЕТ -В Библии есть фраза: "Отец , жалеющий розги для своего ребенка , не жалеет своего ребенка"... Всегда в истории глупых непослушных детей пороли! Всегда в педагогике были розги , ремень... Даже умных еврейских детей в их школах - хедерах пороли розгами... Почитайте описание хедеров -школ писателя Шолом Алейхема... В классах всегда были розги... "Почему лошадь тянет телегу вперед? Да потому , что сзади она получает кнут"... - говорит учитель хедера . В лучших английских школах , наверное , и сейчас есть телесные наказания ... Когда педагогическую ИСТИНУ объясняют непонятливым через 1- ю *сигнальную систему*... То есть не словами , а линейкой шлепая по рукам... С согласия родителей... Почему это необходимо? Розги и ремни не нужны тем детям , послушным детям , которые понимают СЛОВА... Но есть тупые дети , которые принципиально не понимают слов педагога... Или специально упорствуют в своем плохом поведении... Вот для таких деток очень полезны ремни и розги... Что тупой ребенок не понимает с помощью слов... Он быстро понимает и ЗАПОМИНАЕТ с помощью ремня по 5- й точке... По попе... Это обучение для тупых... ОБУЧЕНИЕ , НЕ ОСНОВАННОЕ НА ПОНИМАНИИ...Ведь тупой не способен ПОНИМАТЬ...У тупого нет сознания... Но с помощью воздействия ремня на попу очень быстро ЗАПОМИНАЕТ нужную истину. С точки зрения современной психологии ... Это чистый НЛП...Когда боль от ремня удачно сочетается с криком- ПРОГРАММИРОВАНИЕМ - в ухо малолетней бестолочи...Это эффективная стрессовая педагогика.... Очень полезная для тупых и непослушных... ** Только нельзя бить детей рукой! Можно не рассчитать силу уларов... Только ремень , розги...И , конечно , мудрые слова.