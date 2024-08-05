Пермский край оказался в третьей десятке регионов РФ по доступности бензина

Пермский край занял 33 место в рейтинге регионов России по доступности бензина. Аналитики РИА Новости подсчитали, что на среднемесячную зарплату житель Прикамья может купить 1099 литров бензина марки АИ-92.
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