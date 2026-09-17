На избирательных участках Ямала установлены камеры с бесперебойным питанием

На 150 избирательных участках ЯНАО установлены 300 камер видеонаблюдения с бесперебойным питанием. Трансляция пойдет в режиме онлайн, а на случай любых сбоев — от отключения света до потери интернета — предусмотрена многократная система резервирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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