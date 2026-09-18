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Царьград

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В Волгограде женщина умерла после отравления грибами

В Волгограде женщина умерла после отравления грибами

В Волгограде скончалась 62-летняя женщина, отравившаяся грибами. Несмотря на усилия врачей, в инфекционной больнице спасти ее не удалось.

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