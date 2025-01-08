Молдавия душит Приднестровье: ПМР остановила трамваи, под вопросом горячая вода, но спасает частный сектор

Очень многое зависит от ветра, который дует в Румынии Георгий Смирнов Фото: Вадим Денисов/ ТАСС Материал комментируют: Вячеслав Мищенко Игорь Юшков Исполняющий обязанности председателя правления «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что молдавская сторона готова помочь Приднестровью в закупке газа на европейских рынках после остановки поставок ресурса из России.