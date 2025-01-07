В этот раз в Омске некуда сдать новогодние елки - ни один пункт утилизации работать не будет. Меж тем, отслужившие свое деревья начали появляться у мусорных контейнеров сразу после наступления Нового года.
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В этот раз в Омске некуда сдать новогодние елки - ни один пункт утилизации работать не будет. Меж тем, отслужившие свое деревья начали появляться у мусорных контейнеров сразу после наступления Нового года.