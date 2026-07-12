Дизельный щит: в России расширен запрет на экспорт топлива до 2026 года

Правительство ужесточает контроль над топливным рынком. Топливный кризис в России продолжается. Правительство ужесточило контроль над топливным рынком, распространив временный запрет на экспорт дизельного топлива на всех производителей.
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