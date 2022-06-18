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Генменеджер «Авангарда» о Буше и деле о сексуальном насилии: «Рид полностью осознал свою вину. Клуб решил дать ему второй шанс»

Генменеджер «Авангарда» прокомментировал решение клуба вернуть форварда Рида Буше.  Сегодня стало известно, что с 28-летним игроком подписан контракт на 1 год.

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