В Мурино и еще восьми районах Ленобласти ввели туристический налог. Он начал действовать с 1 января 2025 года.
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В Мурино и еще восьми районах Ленобласти ввели туристический налог. Он начал действовать с 1 января 2025 года.