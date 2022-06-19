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На сети РЖД донорство превращается в каннибализм. Операторы разбирают на запчасти вагоны, отставленные в прошлом году

На сети РЖД донорство превращается в каннибализм. Операторы разбирают на запчасти вагоны, отставленные в прошлом году

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022 не оставило никаких сомнений: дефицит комплектующих коснётся каждой отрасли и к осени ситуация усугубится.

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