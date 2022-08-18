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«Уважаемая делегация». Как разные государства ведут дела с талибами*

«Уважаемая делегация». Как разные государства ведут дела с талибами*

Сегодня в Москве должны завершиться переговоры с главой Минпромторга Афганистана, назначенным правительством талибов*.

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