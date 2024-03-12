В ЦРУ назвали условие наступления ВСУ: главное за сутки

МОСКВА, 12 марта, ФедералПресс. Директор ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что новый пакет американской помощи поможет ВСУ начать наступление, Израиль требует от ООН признать ХАМАС террористической организацией, а в Евросоюзе назвали условие конфискации российских активов.
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