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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В ЦРУ назвали условие наступления ВСУ: главное за сутки

В ЦРУ назвали условие наступления ВСУ: главное за сутки

МОСКВА, 12 марта, ФедералПресс. Директор ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что новый пакет американской помощи поможет ВСУ начать наступление, Израиль требует от ООН признать ХАМАС террористической организацией, а в Евросоюзе назвали условие конфискации российских активов.

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