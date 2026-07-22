Болеем за своих💪 26 июля 2026 года в Пензе в рамках межрегионального фестиваля «Огни Спутника» пройдет турнир по MMA под названием «Наследие».
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Болеем за своих💪 26 июля 2026 года в Пензе в рамках межрегионального фестиваля «Огни Спутника» пройдет турнир по MMA под названием «Наследие».
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