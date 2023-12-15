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Национальный совет по американо-китайской торговле отметил полувековой юбилей

Национальный совет по американо-китайской торговле отметил полувековой юбилей

Национальный совет по американо-китайской торговле (НСАКТ) отметил 50-летний юбилей. Со знаменательной датой организацию и всех ее сотрудников в пятницу, 15 декабря поздравил председатель КНР Си Цзиньпин.

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