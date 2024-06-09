«Яндекс» запустил новую версию машинного перевода. Она обучена с помощью YandexGPT

Обученный нейросетью «Яндекс Переводчик» точнее понимает контекст, распознает фразеологизмы и ориентируется в профессиональной лексикеКак сообщает пресс-служба «Яндекса», переводчик стал качественнее справляться с длинными и сложными текстами — благодаря дообучению он лучше определяет взаимосвязи внутри предложений и между ними.