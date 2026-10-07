Российско-украинский конфликт вступает в новую фазу из-за регулярных ударов ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ресурсы противник...
- LD Муфтий Крганов: «...
- Европа объявила Р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым